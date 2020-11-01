Обустройством паромной переправы заняты в Тобольске

| Фото: МЧС Тобольск во ВКонтакте | Фото: МЧС Тобольск во ВКонтакте

Паром СП-20 закончил очередной сезон работы на переправе Тобольск-Бекерево.

Об этом в своем аккаунте в instagram сообщил глава города Максим Афанасьев.

"В этом году крепкий лед сильно затруднил уход парома на зимовку. Сейчас идет работа по установке временных мостков для движения пешеходов. Все в штатном режиме, под контролем сотрудников служб безопасности", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Сразу после ухода парома, бригада специалистов управления ГО и ЧС приступила к устройству мостков через реку. Также с помощью мотопомп идет заливка трех полос для автотранспорта.

Сейчас средняя толщина льда на Иртыше составляет 10 — 15 сантиметров, которой достаточно для безопасного перехода через реку. Для транспортного средства весом 0,8 тонн требуется лед толщиной 20 см. Для автомобиля весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 см.

Евгений Новоселов