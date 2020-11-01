Тюменцы отличились на форуме "Мед" в Челябинске

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Старший менеджер медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова победила в номинации "‎Медиаменеджмент" Уральского форума "Мед" в Челябинске. Медиаменеджер театрального центра "Космос" Лариса Рябкова выиграла в конкурсе стажировок, самым активным участником форума признан тюменец Вахтанг Кусаев, сообщает Медиацентр.

Форум "Мед" собрал офлайн 150 медиаспециалистов. Тюменскую область представили 20 человек. Еще 350 человек присоединились в режиме онлайн.

Мероприятие состояло из интенсивной образовательной программы, конкурса стажировок и "Медовой медиапремии". Ее вручали по трем номинациям: "Менеджмент", "Копирайтинг" и "Дизайн".

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Тюменка Валерия Иванова получила приз от партнера форума — образовательный онлайн-курс по разработке SMM-стратегии от федерального креативного агентства Setters Education. На премию она подавала проект "Безопасный интернет": это серия медиаконтента, которая защищает молодежь от деструктивных явлений онлайн и офлайн.

"Для каждого участника — это прежде всего опыт. Подобные форумы дают возможность посмотреть на свою деятельность с другого ракурса, вдохновиться историями единомышленников, а также получить заряд и знания от экспертов", — отметила Валерия Иванова.

Тюменка медиаменеджер Лариса Рябкова получила возможность стажироваться в молодежном информационном портале "Мой портал" (Тюмень). Еще один представитель региона - Вахтанг Кусаев - получил приз от партнеров.

В образовательной программе форума выступили 13 спикеров. Участники посетили лекции, воркшопы, тренд-сессии и встречи от представителей коммуникационного агентства SETTERS, "ИКРЫ", телеканала "СТС Love", Mail. Group, маркетологов федеральных компаний, блогеров и журналистов.

Контент о тюменской делегации на форуме и анонсы других образовательных мероприятий для молодежи можно найти в группе "Актива Тюменской области".