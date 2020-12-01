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Олимпиаду "Безопасные дороги" проведут для школьников

Общество, 14:26 01 декабря 2020

нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во ВКонтакте | Фото: нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во ВКонтакте

Тюменских школьников приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги". Олимпиада пройдет онлайн.

Школьники 1-4 классов проверят знания основ безопасного поведения на дорогах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По мнению разработчиков соревнования, просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

Олимпиада пройдет с 30 ноября по 11 декабря на образовательной платформе Учи.ру.

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# олимпиады

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