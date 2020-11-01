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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец пойдет под суд за сбыт наркотиков

Происшествия, 14:51 30 ноября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За покушение на сбыт более двух килограммов наркотиков в Исетском районе будут судить жителя Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина из тайника в лесу в Исетском районе забрал почти два килограмма N метилэфедрона, после чего его задержали сотрудники полиции.

В ходе расследования стало известно о закладке, которую тюменец сделал в апреле для реализации еще более 95 граммов наркотика.

Материалы уголовного дела направлены в Исетский районный суд .

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# наркотики , уголовное дело

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