Тюменец пойдет под суд за сбыт наркотиков

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За покушение на сбыт более двух килограммов наркотиков в Исетском районе будут судить жителя Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина из тайника в лесу в Исетском районе забрал почти два килограмма N метилэфедрона, после чего его задержали сотрудники полиции.

В ходе расследования стало известно о закладке, которую тюменец сделал в апреле для реализации еще более 95 граммов наркотика.

Материалы уголовного дела направлены в Исетский районный суд .