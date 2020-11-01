Стали известны победители полуфинала Лиги КВН "Тюмень"

| Фото: Лига КВН «Тюмень» | Фото: Лига КВН «Тюмень»

Полуфинал Лиги КВН "Тюмень" завершился в областном центре, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Победу одержала команда "По кайфу" из Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург). Второе место заняла команда курсантов ТВВИКУ "Мирное время", третье "Кин-дза-дза" (колледж ТИУ).

Оценивало игру жюри, в составе которого работали директор дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик, директор центра русской культуры Татьяна Ухман, автор и актер команды КВН "ТГНГУ" Александр Андросов.

Финал Лиги "Тюмень" запланирован на 22 декабря.