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Стали известны победители полуфинала Лиги КВН "Тюмень"

Общество, 18:38 30 ноября 2020

Лига КВН «Тюмень» | Фото: Лига КВН «Тюмень»

Полуфинал Лиги КВН "Тюмень" завершился в областном центре, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Победу одержала команда "По кайфу" из Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург). Второе место заняла команда курсантов ТВВИКУ "Мирное время", третье "Кин-дза-дза" (колледж ТИУ).

Оценивало игру жюри, в составе которого работали директор дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик, директор центра русской культуры Татьяна Ухман, автор и актер команды КВН "ТГНГУ" Александр Андросов.

Финал Лиги "Тюмень" запланирован на 22 декабря.

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