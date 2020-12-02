Тюменцы могут написать письмо российским футболистам

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Тюменцам предлагают написать письмо с новогодним пожеланием и словами поддержки сборной России по футболу. Почта России, официальный партнер команды, объявляет о начале новогоднего конкурса "Письмо сборной".

Участники смогут рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.

Отправить письмо можно в бумажном виде – до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная, 9, в строке получателя необходимо указать "Конкурс Почта сборной"; электронным письмом на адрес pochtasbornoy@rfs.ru; через форму на сайте pochta.rfs.ru.

С 8 декабря игроки по вторникам будут выбирать три самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами. Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Подробности можно найти на сайте pochta.rfs.ru.