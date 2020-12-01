Нападающий ФК "Тюмень" Данил Карпов чаще других партнеров попадает в цель

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Нападающий ФК "Тюмень" Данил Карпов является самым метким в команде, сообщает пресс-служба клуба.

По данным компании InStat, Карпов из 16 попаданий в створ ворот забил семь раз. Артур Гилязетдинов пробил 15 раз, но забил трижды. 13 раз пробил по воротам соперника Александр Коротаев, на его счету шесть голов. У Дмитрия Садова семь ударов и один гол, у Михаила Бирюкова шесть ударов и три гола.

Самым точным в четвертой группе первенства ПФЛ является Евгений Тюкалов из пермской "Звезды". Для 11 голов ему хватило 19 попаданий в створ ворот.

Хорошо знакомый тюменцам Максим Лаук в нынешнем первенстве 24 раза угрожал воротам соперникам. При этом забил лишь шесть раз. В том числе дважды Максим огорчил "Тюмень".