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"Синтетику" нашли в машине жителя Ялуторовского района

Происшествия, 16:49 01 декабря 2020

mvdmedia.ru

Местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали полицейские в Ялуторовском районе. В автомобиле Ford Focus были обнаружены пакетики с "синтетикой", сообщает УМВД по Тюменской области.

Остановленный для проверки документов, водитель 1984 г. р. заметно нервничал. Полицейские приняли решение досмотреть автомобиль. В присутствии понятых в машине были найдены пять пакетиков с веществом белого цвета.

Общая масса наркотика составила более двух граммов. Со слов ранее судимого мужчины, запрещенное вещество он нашел и намеревался использовать в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере". Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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# наркотики

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