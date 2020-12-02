Путин призвал активнее продвигать отечественную нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Активнее продвигать отечественную нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом призвал президент России Владимир Путин. Для этого будут реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций около 5 триллионов рублей.

Об этом глава государства заявил на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое он проводит в режиме ВКС, находясь в Тобольске.

Президент упомянул, что два крупнейших таких проекта реализуются уже сейчас при поддержке Внешэкономбанка: это Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области.

"Всего, кстати говоря, у нас таких 14 проектов, и на этих объектах в будущем должно быть сформировано порядка 17 тысяч высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Отмечу, что такие крупные проекты с высоким мультипликативным эффектом в целом важны для национальной экономики", - подчеркнул Путин.

Нефтегазохимия в РФ демонстрирует хорошие результаты, постепенно снижается зависимость от импорта, число проектов в этой сфере будет расти, сообщил глава государства.

Как пишут РИА Новости, не оставил без внимания президент и соблюдение экологических стандартов, которое становится важным фактором конкурентоспособности продукции отечественной промышленности, в том числе нефтегазохимической отрасли. Бережливое отношение к окружающей среде, к природе должно быть непременным условием производств подобного рода, уверен президент.

"Как правило, химические производства связываются с тем, что они наносят какой-то особый вред экологии. Но я уже приводил пример, в 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции, которую предприятия производят, чем при производстве стали, алюминия и так далее", - озвучил Владимир Путин.