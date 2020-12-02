"Пятерочка" приглашает тюменцев на "Ёлку желаний"

| Фото: «Пятёрочка» | Фото: «Пятёрочка»

Торговая сеть "Пятёрочка" уже во второй раз присоединилась к благотворительному проекту региональной общественной организации "Добровольческое движение "Дорогами добра" "Ёлка желаний".

Более трех тысяч детей из детских домов, кризисных и неблагополучных семей, а также с ограниченными возможностями по здоровью получат подарки к Новому Году.

Масштабная благотворительная акция проходит с 23 ноября по 20 декабря 2020 года и охватывает Тюмень, Тобольск, Сургут, Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск.

В этих городах в некоторых магазинах "Пятёрочка" установлены новогодние ёлки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу. Во всех этих открытках указан специальный номер и краткая инструкция, следуя которой каждый желающий сможет стать новогодним волшебником.

Для исполнения желания ребенка достаточно выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный подарок.

Приобретенные подарки необходимо передать сотрудникам в любой из магазинов сети "Пятёрочка" городов-участников акции.

| Фото: «Пятёрочка» | Фото: «Пятёрочка»

Все презенты будут переданы детям из Тюмени, Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Ачиты, Березовского, Ирбита, Каменск-Уральска, Качканары, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова, Тавды и Сургута.

"Новый год – праздник, когда всем хочется верить в чудеса и дарить радость. "Пятёрочка" дает возможность каждому выступить в роли доброго волшебника и исполнить мечту ребенка, который особенно нуждается в заботе и любви. Благодаря "Ёлке желаний" дети смогут получить свой заветный подарок, почувствовать настроение праздника и поверить в настоящее новогоднее чудо", - отметил директор макрорегиона "Урал" торговой сети Роман Степанов.

"Мы очень рады, что у "Ёлки желаний" есть такой надежный партнер. Вместе мы не просто доставим подарки детям, но и наполним их дома волшебством", - добавил руководитель СРОО "Добровольческое движение "Дорогами добра", автор и организатор проекта Валерий Басай.