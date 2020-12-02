  • 2 декабря 20202.12.2020среда
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

11 поселений Упоровского района газифицировали за пять лет

Экономика, 18:00 02 декабря 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

36,5 километров газовых сетей построили в 11 поселениях Упоровского района за пять лет. Большая часть работ прошла в 2019 году, сообщает Информационно-издательский центр "Знамя правды".

"Газификация прошла в двух сельских населенных пунктах: Емуртлинском сельском поселении в четырех населенных пунктах, в селе Упорово, на строительной площадке №3. Построено 20,5 километров газопроводных сетей и выведено 450 домовых подводов для последующего подключения абонентов к сетям" , - рассказала первый заместитель главы Упоровского района Наталья Васильева.

В пос. Механизаторов, где проживает много людей пенсионного возраста, к газовым сетям вскоре подключат около 40 абонентов. Для жителей проведение газификации бесплатно. После подключения им не потребуется заготавливать дрова и покупать газовые баллоны.

По данным Натальи Васильевой, в Упоровском районе к 2023 году будет построен газопровод Буньково-Коркино с газификацией четырех населенных пунктов, в том числе будет проложен газопровод к центральной котельной в с. Коркино.

Запланирована газификация строительной площадки в с. Суерка, будут построены газопроводные сети и выведено 90 стояков к земельным участкам и существующим жилым домам.

Также к 2023 году будет разработана проектная документация по газификации с. Тютрино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газификация , Упоровский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 02.12.2020ВТБ запускает пилотный проект аналитической платформы для предпринимателей
18:00 02.12.202011 поселений Упоровского района газифицировали за пять лет
17:49 02.12.2020Застройщик получил проектное финансирование на строительство жилкомплекса в Тюмени
15:05 02.12.2020Тюменские предприниматели используют ресурсы "Гарантийного фонда"