11 поселений Упоровского района газифицировали за пять лет

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

36,5 километров газовых сетей построили в 11 поселениях Упоровского района за пять лет. Большая часть работ прошла в 2019 году, сообщает Информационно-издательский центр "Знамя правды".

"Газификация прошла в двух сельских населенных пунктах: Емуртлинском сельском поселении в четырех населенных пунктах, в селе Упорово, на строительной площадке №3. Построено 20,5 километров газопроводных сетей и выведено 450 домовых подводов для последующего подключения абонентов к сетям" , - рассказала первый заместитель главы Упоровского района Наталья Васильева.

В пос. Механизаторов, где проживает много людей пенсионного возраста, к газовым сетям вскоре подключат около 40 абонентов. Для жителей проведение газификации бесплатно. После подключения им не потребуется заготавливать дрова и покупать газовые баллоны.

По данным Натальи Васильевой, в Упоровском районе к 2023 году будет построен газопровод Буньково-Коркино с газификацией четырех населенных пунктов, в том числе будет проложен газопровод к центральной котельной в с. Коркино.

Запланирована газификация строительной площадки в с. Суерка, будут построены газопроводные сети и выведено 90 стояков к земельным участкам и существующим жилым домам.

Также к 2023 году будет разработана проектная документация по газификации с. Тютрино.