В Тюмени двухлетний ребенок выпил салициловую кислоту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухлетняя девочка в Тюмени выпила 10 миллилитров салициловой кислоты. Фельдшеры скорой помощи экстренно доставили ее в больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Станции скорой помощи Тюменской области.

Инцидент произошел 29 ноября, когда рядом с девочкой оставили открытый пузырек с салициловым 1 % раствором, которым мать обрабатывала дочери проколотые мочки ушей.

Прибывшие фельдшеры скорой помощи провели ребенку промывание желудка с помощью зонда, установили капельницу, доставили пациентку в Областную клиническую больницу № 2.

"При попадании кислоты на слизистые самое доступное, безопасное и эффективное средство первой помощи — это вода. Обильно промойте полость рта, наклонив голову ребёнка вперёд. После предложите выпить воды. И не заставляйте, если ребенок откажется, а если согласится — пусть пьет столько, сколько захочет", - говорит врач скорой помощи.