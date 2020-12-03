  • 3 декабря 20203.12.2020четверг
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Изменения в права и другие документы для водителей вступили в силу

Общество, 15:21 03 декабря 2020

фото "Тюменская линия"

Водительские удостоверения, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства в России будут оформлять по новому. Приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева вступил в силу.

В верхней части лицевой стороны прав помимо наименования документа на русском языке появятся надписи на английском и французском языках.

В ПТС внесут сведения о сроках госрегистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе автомобиля.

Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Бланки ПТС и свидетельства, изготовленные по ранее утвержденным образцам, будут использоваться до полного их израсходования, но не позднее чем до 1 января 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , водительское удостоверение , ПТС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 03.12.2020С тюменскими участниками испытаний "ЭпиВакКороны" каждый день поддерживают связь
15:21 03.12.2020Изменения в права и другие документы для водителей вступили в силу
15:10 03.12.2020Темп прироста COVID-19 в Тюменской области ниже общероссийского
14:59 03.12.2020Тюменцам дали советы, как нормализовать артериальное давление