Изменения в права и другие документы для водителей вступили в силу

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Водительские удостоверения, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства в России будут оформлять по новому. Приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева вступил в силу.

В верхней части лицевой стороны прав помимо наименования документа на русском языке появятся надписи на английском и французском языках.

В ПТС внесут сведения о сроках госрегистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе автомобиля.

Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Бланки ПТС и свидетельства, изготовленные по ранее утвержденным образцам, будут использоваться до полного их израсходования, но не позднее чем до 1 января 2025 года.