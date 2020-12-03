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Фотогалерея: выставка работ Дэвида Дюссо и Дениса Моргунова представлена в Тюмени

Общество, 14:16 03 декабря 2020

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Фотовыставку "Человек. Ракурс. Место" открыли в холле мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени, она будет работать до 17 декабря.

Авторы выставки — фотографы Дэвид Дюссо и Денис Моргунов. "Два мировоззрения, две истории, два видения красоты и два взгляда на один город. Их снимки очень разные и в то же время одинаково пронизаны желанием показать удивительное и то, на что большинство не обращает внимание", - так говорят о их работах организаторы экспозиции.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ﻿

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# выставка , фотографии

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