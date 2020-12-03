Фотогалерея: выставка работ Дэвида Дюссо и Дениса Моргунова представлена в Тюмени

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Фотовыставку "Человек. Ракурс. Место" открыли в холле мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени, она будет работать до 17 декабря.

Авторы выставки — фотографы Дэвид Дюссо и Денис Моргунов. "Два мировоззрения, две истории, два видения красоты и два взгляда на один город. Их снимки очень разные и в то же время одинаково пронизаны желанием показать удивительное и то, на что большинство не обращает внимание", - так говорят о их работах организаторы экспозиции.