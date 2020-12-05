  • 5 декабря 20205.12.2020суббота
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

2,5 тысячи школьников прошли профессиональные пробы в проекте "Билет в будущее"

Общество, 12:30 05 декабря 2020

администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Очередной этап Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации для школьников 6−11 классов "Билет в будущее" завершился в Тюменской области. К участию зарегистрировались более 20,5 тыс. школьников региона, профессиональные пробы прошли 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике со ссылкой на департамент образования.

Школьники могли выбрать очные пробы начинающего уровня и онлайн пробы продвинутого уровня. В сентябре и ноябре состоялись фестивали профессий "Билет в будущее" в дистанционном и очном формате.

Акция "Мой билет в будущее" собрала учеников и их родителей в социальной сети ВКонтакте. Участниками флешмоба стали более 350 школьников региона. Кроме того, ребята снимали видеоролики о проекте "Билет в будущее".

В третьем цикле проекта участвуют 80 регионов России. Уже сейчас желающие могут пройти регистрацию на следующий цикл. Регистрация на портале будет активна до старта проекта в 2021 году. Подробности здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# профориентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 05.12.2020Тюменцы могут привиться от гриппа в вакциномобиле
15:01 05.12.2020Объявлен конкурс эскизов концепции создания "Тобольской муниципальной ярмарки"
14:14 05.12.2020Двое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области
14:03 05.12.2020Квиз к юбилею Афанасия Фета проводят тюменские библиотекари