2,5 тысячи школьников прошли профессиональные пробы в проекте "Билет в будущее"

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Очередной этап Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации для школьников 6−11 классов "Билет в будущее" завершился в Тюменской области. К участию зарегистрировались более 20,5 тыс. школьников региона, профессиональные пробы прошли 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике со ссылкой на департамент образования.

Школьники могли выбрать очные пробы начинающего уровня и онлайн пробы продвинутого уровня. В сентябре и ноябре состоялись фестивали профессий "Билет в будущее" в дистанционном и очном формате.

Акция "Мой билет в будущее" собрала учеников и их родителей в социальной сети ВКонтакте. Участниками флешмоба стали более 350 школьников региона. Кроме того, ребята снимали видеоролики о проекте "Билет в будущее".

В третьем цикле проекта участвуют 80 регионов России. Уже сейчас желающие могут пройти регистрацию на следующий цикл. Регистрация на портале будет активна до старта проекта в 2021 году. Подробности здесь.