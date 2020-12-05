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Владимир Якушев: в УФО гордятся своими добровольцами

Общество, 17:16 05 декабря 2020

мывместе2020.рф | Фото: мывместе2020.рф

Важность развития добровольческого движения подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, обращаясь к волонтерам в Международный день добровольца 5 декабря.

Он отметил, что в округе зарегистрировано и действует свыше 3 тыс. организаций, в которых активно участвуют более 136 тыс. людей разных поколений и профессий.

В 2020 году они проявили себя не только в проведении всероссийских акций к "Году памяти и славы", но и показали активную гражданскую позицию во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Представители добровольческого движения Уральского федерального округа традиционно выступают с интересными инициативами по всем актуальным вопросам общественной жизни. Социальные, культурные, патриотические, медицинские, экологические проекты отмечены на всероссийском и международном уровнях.

"Сегодня колоссальное значение имеет масштабная акция взаимопомощи #МыВместе, которая подчеркивает необходимость и важность волонтерской работы, воодушевляет тысячи людей на добрые дела. Мы по праву можем гордиться уральскими добровольцами", - говорится в обращении Владимира Якушева.

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# Владимир Якушев , волонтеры

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