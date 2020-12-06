В Тюменской области выявили 165 заболевших COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 163 человек диагностирован COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 29 тыс. 39 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 20,9% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 тыс. 342 человека.

В Москве 7 тыс. 512 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 753, в Московской области - 1 тыс. 295.

В Свердловской области выявили 389 заболевших, в Челябинской области - 303, в Ханты-Мансийском автономном округе - 227, в Ямало-Ненецком автономном округе - 193, в Курганской области - 107.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 млн 460 тыс. 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 тыс. 141 летальный исход, выздоровело 1 млн 938 тыс. 738 человек.