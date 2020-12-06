401 человек в Тюменской области вылечился от COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во Вконтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во Вконтакте

401 житель Тюменской области излечился от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе выявлено 163 новых случаев заболевания. В числе заразившихся - 12 детей. 17 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. 2 тыс. 351 человек остается под медицинским наблюдением, 2 тыс. 310 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской выявлено 19 тыс. 241 случай COVID-19, скончалось 143 пациента с коронавирусом, выздоровели 16 тыс. 688 человек.