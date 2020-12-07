Тюменка удостоена Гран-при всероссийского конкурса "Студент года"

| Фото: группа "Студент года-2020" ВКонтакте | Фото: группа "Студент года-2020" ВКонтакте

Гран - при всероссийской премии "Студент года - 2020" среди профессиональных образовательных организаций взяла студентка Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Полина Вершинина. Итоги подвели со 2 по 6 декабря, сообщает региональный студенческий совет.

| Фото: группа "Студсовет72" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72" ВКонтакте

Лауреатом в номинации "Староста года" среди профессиональных образовательных организаций стал Павел Широких из Тюменской области, лауреатом в категории "Добровольческое объединение года" среди профессиональных образовательных организаций - Добромед-profi.

Как отмечают организаторы, в финале всероссийской премии участвовали 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных организаций из 65 регионов. Лауреатами премии стали студенты из 35 регионов России.