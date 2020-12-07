  • 7 декабря 20207.12.2020понедельник
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка удостоена Гран-при всероссийского конкурса "Студент года"

Общество, 10:32 07 декабря 2020

группа "Студент года-2020" ВКонтакте | Фото: группа "Студент года-2020" ВКонтакте

Гран - при всероссийской премии "Студент года - 2020" среди профессиональных образовательных организаций взяла студентка Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Полина Вершинина. Итоги подвели со 2 по 6 декабря, сообщает региональный студенческий совет.

группа "Студсовет72" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72" ВКонтакте

Лауреатом в номинации "Староста года" среди профессиональных образовательных организаций стал Павел Широких из Тюменской области, лауреатом в категории "Добровольческое объединение года" среди профессиональных образовательных организаций - Добромед-profi.

Как отмечают организаторы, в финале всероссийской премии участвовали 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных организаций из 65 регионов. Лауреатами премии стали студенты из 35 регионов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Студент года

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:26 07.12.2020Тюменская область получит 33 автомобиля скорой помощи до конца года
11:16 07.12.2020Новый компьютерный томограф заработал в поликлинике ОКБ №2
11:05 07.12.2020Главврач назвала время дозвона до скорой в Тюмени
10:43 07.12.2020Небольшой снег и потепление ожидаются в Тюмени в начале недели