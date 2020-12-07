Небольшой снег и потепление ожидаются в Тюмени в начале недели

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

Небольшой снег и потепление ожидается в Тюмени с 7 по 13 декабря.

По данным центра Фобос, в начале недели местами пройдет небольшой снег, но уже во второй половине периода облака рассеются, и вероятность осадков будет небольшой. В первые дни недели потеплеет до минус 6, к выходным дневная температура воздуха понизится до минус 11.

В Тюмени 7 декабря ожидается переменная облачность и до 7 градусов мороза. 8 декабря потеплеет до минус 6, днем возможен снег.

9 и 10 декабря столбики термометров в течение дня опустятся до минус 8, осадки в эти дни маловероятны.

11 декабря похолодает до минус 11 градусов. А в выходные, 12 и 13 декабря, будет пасмурно, средняя дневная температура воздуха составит минус 9 градусов.

Любовь Голышева