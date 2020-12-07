В Тобольском районе пожар начался от печки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи стало причиной утреннего пожара в с. Ворогушино Тобольского района 7 декабря.

Сообщение о возгорании поступило в 5 часов 16 минут. Горела частная баня.

"Помимо нее были повреждены хозяйственные постройки на площади 30 квадратных метров. Пожарные эвакуировали пять газовых баллонов, что предотвратило возможные разрушающие последствия", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

О ликвидации пожара объявили уже в 5 часов 36 минут. На месте работали пять человек, были задействованы две единицы спецтехники.

Погибших и пострадавших нет.

Инна Пахомова