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В Тобольском районе пожар начался от печки

Происшествия, 10:35 07 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи стало причиной утреннего пожара в с. Ворогушино Тобольского района 7 декабря.

Сообщение о возгорании поступило в 5 часов 16 минут. Горела частная баня.

"Помимо нее были повреждены хозяйственные постройки на площади 30 квадратных метров. Пожарные эвакуировали пять газовых баллонов, что предотвратило возможные разрушающие последствия", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

О ликвидации пожара объявили уже в 5 часов 36 минут. На месте работали пять человек, были задействованы две единицы спецтехники.

Погибших и пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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