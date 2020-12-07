На пожаре в селе под Голышманово пострадал человек
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Мужчина 1958 года рождения пострадал при пожаре с. Евсино в Голышмановском городском округе 5 декабря.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, у пострадавшего – незначительные ожоги.
Жилой дом размерами 8 на 8 метров загорелся на ул. Первомайская в 23 часа 15 минут. Огонь повредил веранду и внутреннюю отделку квартиры.
В тушении огня принимали участие восемь человек, двое их них – представители добровольной пожарной дружины, было задействовано две единицы техники.
О ликвидации огня сообщили в 0 часов 54 минуты.
Причина устанавливается.
Инна Пахомова