На пожаре в селе под Голышманово пострадал человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1958 года рождения пострадал при пожаре с. Евсино в Голышмановском городском округе 5 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, у пострадавшего – незначительные ожоги.

Жилой дом размерами 8 на 8 метров загорелся на ул. Первомайская в 23 часа 15 минут. Огонь повредил веранду и внутреннюю отделку квартиры.

В тушении огня принимали участие восемь человек, двое их них – представители добровольной пожарной дружины, было задействовано две единицы техники.

О ликвидации огня сообщили в 0 часов 54 минуты.

Причина устанавливается.

Инна Пахомова