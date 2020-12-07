Новый компьютерный томограф заработал в поликлинике ОКБ №2

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Новый компьютерный томограф начал работу во взрослой поликлинике ОКБ №2 Тюмени, сообщает региональный департамент здравоохранения. Аппарат установлен в рамках поручения губернатора о доступности высокотехнологичной диагностики в условиях пандемии.

Современный аппарат обладает высоким уровнем разрешающей способности. Он позволит врачам в оперативном режиме проводить качественные исследования большого количества пациентов с минимальной лучевой нагрузкой.

Томограф установлен на первом этаже поликлиники. К нему организовано два входа: внутри поликлиники и с улицы, со стороны двора. Это позволяет разделить потоки пациентов в сложившейся эпидемиологической обстановке.

"Аппарат имеет дополнительные опции, позволяющие снижать артефакты от металлов. Это большое преимущество, так как мы принимаем большое количество пациентов травматологического профиля с установленными металлоконструкциями", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Николай Мельников.

При необходимости с его помощью можно проводить любые ангиографические исследования для выявления заболеваний сосудов на ранней стадии.