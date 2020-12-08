Детский зубной врач из Ишима получила благодарность Минздрава

| Фото: Ишимская городская стоматологическая поликлиника | Фото: Ишимская городская стоматологическая поликлиника

Благодарность министерства здравоохранения получила детский зубной врач Ишимской стоматологической поликлиники Ирина Кривых, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

С детьми доктор работает уже 35 лет, любит свою работу, справляется с задачами любой сложности.

"Главное, помнить, каким ты сам был маленьким, помнить, как сам боялся и как ждал чудесного избавления от боли. Только тогда взрослая тетя-врач сможет стать для малыша-пациента и другом, который слезы утрет и не посмеется над ним, и добрым волшебником, который победит любого, даже самого страшного кариозного монстра", - считает Ирина Кривых.

Чтобы доступно донести до детей информацию о защите зубов, врач разработала красочные бюллетени "Здоровая улыбка", "Лечение без страха", "Средства ухода за полостью рта". До пандемии периодически проводила в детских садах и школах познавательные уроки на темы правильной чистки зубов и гигиены полости рта. Доктор планирует продолжить просветительские уроки после стабилизации эпидемиологической обстановки.

"Награда от министерства - радостное событие, которое накладывает на меня еще большую ответственность за мой труд и ежедневные старания помочь детям. Маленькие пациенты верят в меня, и я не могу их подвести", - поделилась Ирина Кривых.