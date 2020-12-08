В Тюмени сквер по улице Вьюжной адаптировали для слабовидящих

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

В сквере по улице Вьюжной в Тюмени для слабовидящих пешеходов предусмотрена тактильная плитка на дорожках. Площадь пешеходных дорожек составила более 3,5 тыс. кв м.

Благоустройство сквера, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, завершено в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

На озелененной территории сквера сделана велодорожка, новые проезды к школе, между детским садом и будущей поликлиникой. Сквер на улице Вьюжной стал не только благоустроенным, но и озелененным. Там высадили яблони разных видов, тополя и ивы – всего 126 деревьев и 2 тыс. 870 кустарников. Площадь газонов составила около 6 тыс. кв. м, клумб – 105 кв. м.