В Тюмени на улице Мельникайте появятся пешеходная и велодорожки шириной 3,5 метра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пешеходная дорожка и велодорожка шириной 3,5 метра появится на ул. Мельникайте в Тюмени, рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Такой шириной редко какой объект может похвастаться, - сказал глава города. - Это позволяет создать комфортные условия для двустороннего движения. Она будет примыкать к существующей велодорожке в парке имени Юрия Гагарина. Чтобы перебраться через автомагистраль, поставлена задача: минимум препятствий для перехода".

Кухарук подчеркнул, что смотреть на новые дорожные объекты глазами пешеходов и велосипедистов нужно еще на этапе проектирования. Только так можно построить действительно удобный и полезный объект. Такую задачу он поставил при проектировании работ на ул. Мельникайте в Тюмени. Это улица магистрального значения, она соединяет несколько микрорайонов и ведет к соседним муниципалитетам. Модернизация ее необходима: город активно застраивается, растет количество автомобилей на дорогах. В пример Руслан Кухарук привел строительство развязок на ул. Монтажников – без них Тюмень бы ожидал транспортный коллапс.

Однако мало построить развязку – важно сделать ее удобной для всех участников дорожного движения. В последние годы тюменцы стали чаще пользоваться велосипедами, поэтому пешеходным и велодорожкам нужно уделять особое внимание.

Евгения Шевцова