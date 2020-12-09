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Тюменские росгвардейцы вернулись из Дагестана

Общество, 18:10 09 декабря 2020

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 20 оперативных мероприятий по борьбе с преступностью и терроризмом провели за три месяца на Северном Кавказе тюменские бойцы спецподразделений, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Сводный отряд вернулся в Тюмень из служебной командировки в Республике Дагестан. Слова благодарности личному составу сводного отряда передал начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.

После реабилитационного отпуска сотрудники тюменских ОМОН и СОБР вернутся к выполнению служебных обязанностей.

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# Росгвардия по Тюменской области

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