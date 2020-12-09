Тюменские росгвардейцы вернулись из Дагестана

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 20 оперативных мероприятий по борьбе с преступностью и терроризмом провели за три месяца на Северном Кавказе тюменские бойцы спецподразделений, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Сводный отряд вернулся в Тюмень из служебной командировки в Республике Дагестан. Слова благодарности личному составу сводного отряда передал начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.

После реабилитационного отпуска сотрудники тюменских ОМОН и СОБР вернутся к выполнению служебных обязанностей.