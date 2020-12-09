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Медианаставники выпустили контент для тюменских подростков

Общество, 18:00 09 декабря 2020

из сообщества "Шанс I Сделай шаг вперед I Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Шанс I Сделай шаг вперед I Тюмень" во ВКонтакте

Два социальных ролика, документальный фильм и фотопроект для подростков создали участники проекта "Шанс: медианаставник" за семь месяцев 2020 года, сообщают организаторы.

Авторы изучали актуальные проблемы в подростковой среде, анализировали популярный среди молодежи контент. Также они собирали фокус-группы с лидерами общественного мнения, представителями образования, власти и бизнеса.

Итогам реализации проекта "Шанс: медианаставник" стал пресс-показ, где тюменцам представили созданный контент. В социальном ролике "Остановись!" затронута тема инцидентов на воде. А авторы видео "Правила" призывают не нарушать правила дорожного движения и садиться за руль только совершеннолетним людям с правами. В фотопроекте "Чистота" поднимается тема подростковой наркозависимости. На снимках показано, как легко запятнать себя и как тяжело очиститься. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

Отметим, проект "Шанс: медианаставник" реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фонд президентских грантов.

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# молодежь , проекты , социальная реклама , социальный проект Шанс

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