Победителей тюменской "Медиасети" пригласили на работу в крупные компании

| Фото: из сообщества "Медиасеть" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиасеть" во ВКонтакте (архив)

380 студентов и фрилансеров из 33 городов приняли участие в тюменском образовательном проекте "Медиасеть". Победители получили приглашения на работу или стажировку в крупные российские компании, сообщает центр "Медиаполис".

Они соревновались за звание лучшего медиаспециалиста в семи направлениях. Победителей определили 9 декабря в онлайн-формате.

За время проекта кураторы направлений провели 21 вебинар. В них наставники раскрыли секреты работы и поделились базовыми знаниями. Это поможет участникам начать карьеру в сфере медиа. В 2020 году можно было прокачать свои знания в SMM, фото, видео, авторстве, моушн-дизайне, дизайне и медиаменеджменте.

Кроме того, со своими лекциями выступили SEO-директор КБ "Палиндром", один из организаторов интернет-издания "Лайфхакер" Родион Скрябин; директор рекламного агентства "Пикчер" (Москва) Артем Крашенинников; карьерный коуч ICF, консультант компании JOB EQ Ольга Красильникова.

Они поделились общими знаниями о медиа и построении карьеры.

"Здорово было узнать о том, как продвигать себя и свои работы на зарубежных сайтах. Потрясающие спикеры были в SMM, дизайне и фото. Участвовать стоит, чтобы проверить себя, понять, где у тебя слабые места. В этом очень хорошо помогает обратная связь от кураторов" — рассказала победительница направления "Моушн-дизайн" Анастасия Смирнова.

Победители в каждом направлении получили приглашения на работу или стажировку в крупные российские компании elART, "Моя территория", The Architect, KitUp, Tyumen Modern Talks, "Реквизит", Artroom, "Решение маркетинг" и GEO.PRO.