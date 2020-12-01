Ялуторовские проекты получили награды премии Russian Event Awards 2020

| Фото: со страницы Russian Event Awards 2020 в Фейсбук | Фото: со страницы Russian Event Awards 2020 в Фейсбук

Четыре ялуторовских проекта взяли награды IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Церемония награждения состоялась в Екатеринбурге 10 декабря, Ялуторовск представили сотрудники культурного центра "Арт-Вояж".

Первое место премии в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия" взял Ялуторовский острог. В категории "Лучший муниципальный календарь туристических событий" победителем стал "Календарь культурных событий города Ялуторовска - Малый город больших людей".

Третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тыс. человек) - у проекта "Ялуторовская масленица. Региональный народный праздник". Проект "Народное гуляние "Капуста-барыня" стал третьим в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма".

Ялуторовск впервые претендовал на премию Russian Event Awards 2020 и вышел в финал в числе 200 проектов из 52 регионов России и двух стран.

"Мы очень рады: уровень события высокий, и Ялуторовск был представлен наравне с крупными городами страны. За этой победой стоит многолетняя совместная работа специалистов центра "Арт-Вояж" и комитета по культуре и туризма администрации. При благоприятной эпидситуации в 2021 году мы продолжим и расширим реализацию проектов-призеров. Они собирают все больше участников и туристов: к нам едут не только из соседних регионов, но и из других территорий страны, из дальнего зарубежья, в том числе из Германии, Америки, Австралии и других стран. Отзывы у гостей положительные", - рассказала председатель комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Ирина Мелкова.

В Екатеринбурге ялуторовчанам также вручили сертификат на участие в выставке Intourmarket, которая пройдет в Москве в апреле 2021 г. Как отметила Ирина Мелкова, ранее представители Ялуторовска уже участвовали в этом событии в составе делегации Тюменской области.

Татьяна Ковалева