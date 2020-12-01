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Тюменцам предлагают написать диктант от МЧС России

Общество, 15:21 11 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Героико-патриотический диктант "МЧС России – 30 лет во имя жизни" могут написать тюменцы 14 декабря, сообщают организаторы.

Принять участие в диктанте сможет любой желающий, ответив на 55 вопросов теста с 10 часов 14 декабря до 22 часов 17 декабря.

Вопросы коснутся истории деятельности МЧС России, подвигов героев, рисковавших жизнью ради спасения других людей, становления системы защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, уникальных спасательных операций. В тематику диктанта также войдут вопросы, связанные с развитием системы РСЧС Тюменской области.

Первый этап диктанта был организован на площадке официального интернет-портала МЧС России еще 5 ноября. Участниками стали студенты, курсанты, сотрудники системы РСЧС и интересующиеся деятельностью МЧС России. За двухчасовой период активности диктанта было выполнено около 37 тыс. работ.

Ссылка на диктант будет доступна на официальном сайте ГУ МЧС России по Тюмеснкой области с 10 утра 14 декабря.

Оценка результата будет складываться из числа правильных ответов и времени, затраченного на них.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , диктант

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