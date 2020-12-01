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В тюменском музее покажут новогодние мультфильмы и фильмы

Общество, 09:16 14 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние мультфильмы и фильмы покажут в кинотеатре "Новогодний эфир", который открыли в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

"Составили подборку, в которую вошли более десяти фильмов. У нас есть соглашение с фестивалем "Ноль Плюс". Этих мультфильмов и фильмов нет в интернете", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Иван Крутько.

Транслировать ленты будут весь декабрь и в праздничные дни в январе.

Посетить музейный кинотеатр можно каждое воскресенье с 15 до 16 часов. Возрастное ограничение: 6+. Вход свободный.

Инна Пахомова

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# Музейный комплекс им , Словцова

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