Рельсобус "Орлан" прошел тестирование на дороге Тюмень – Тобольск

с личного аккаунта Марии Трофимовой в Instagram с личного аккаунта Марии Трофимовой в Instagram

Рельсобус "Орлан" в тестовом режиме запустили между Тюменью и Тобольском. Время в пути составило 2 часа 50 минут. В числе первых пассажиров нового вида транспорта была директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Отчет о поездке в Тобольск на рельсобусе она выложила в Instagram.

"Главное, мы посмотрели возможности нового подвижного состава, который в следующем году, возможно, станет туристическим экспрессом и свяжет две столицы нашего региона - современную и историческую", - написала она.

Новый рельсобус РА-3 "Орлан" выпущен на "Метровагонмаше" в Мытищах. Он способен ехать со скоростью до 120 км/час. Подвижной состав доставил пассажиров из Тюмени в Тобольск на час раньше, чем обычный электропоезд.

Если все испытания рельсобуса окажутся удачными, он выйдет на постоянный маршрут весной 2021 года.

По словам директоры регионального агентства туризма и продвижения, транспортная доступность важна для развития внутреннего туризма.

"В 2018 году правительство Тюменской области совместно с СПК РЖД запустили брендированные вагоны, которые по загрузке показывают высокую эффективность", - отметила Трофимова и предложила придумать бренд и для нового рельсового автобуса.

Анжела Лебедева