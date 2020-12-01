Врачи не советуют носить маску на улице зимой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маска на улице быстро намокает и охлаждается. Защиты от нее никакой, зато есть дополнительное охлаждение, что чревато простудой, напоминает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, для согревания дыхательных путей лучше использовать шарф, пишет РИА Новости. Маску нужно надевать только там, где есть скопление людей, например, на остановке. Просто на улице она не нужна, достаточно социальной дистанции.

Согласна с коллегой и врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Елена Белова. Она заверила, что как согревающий элемент маска бесполезна.

"Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Поэтому, если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что, когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить", — рассказала врач.













