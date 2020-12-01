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Ямальские семьи получат выплаты на переселение в другие регионы

Общество, 09:34 12 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая программа переселения жителей аварийного фонда заработает в Ямало-Ненецком автономном округе с 2021 года. Они смогут получить выплату на приобретение жилья в других регионах России, сообщает пресс-служба ямальского правительства.

Напомним. в округе много лет работает программа "Сотрудничество", по которой ямальцы переезжают в Тюмень. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, также обращаются жители, которые хотят уехать в другие регионы, где у них корни, близкие люди. Новая программа предусматривает возможность переезда по всей стране.

Подать документы на участие можно с 1 января по 31 марта 2021 года. Желающие получить поддержку в 2022 году могут предоставить документы с 1 января по 30 июня 2021 года. В 2021 году переедут 152 семьи.

Сумму выплаты будут рассчитывать исходя из среднероссийской стоимости жилья. Дмитрий Артюхов заверил, что с ее помощью можно приобрести капитальную квартиру в большинстве регионов России.

При этом программа по предоставлению социальных выплат переезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты Тюменской области, продолжит действовать. С 2005 года по ней в Тюменскую область переехала 2 тыс. 731 семья.

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# переселение , Ямал

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