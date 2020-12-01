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Тюменцы могут присоединиться к онлайн-проекту #всегохорошего2020

Общество, 14:31 12 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-проект #всегохорошего2020 запустили в Тюменской области. Жителям предлагают подвести итоги этого года и поделиться планами на 2021.

Тюменцы могут рассказать об уроках и лайфхаках, которые они извлекли в 2020 году, вспомнить яркие добрые события и избавиться от лишнего.

Также до 31 декабря в рамках проекта #всегохорошего2020 тюменцев ждут 9 предновогодних акций в онлайне и офлайне от молодежных команд региона: Медиацентра молодежной политики Тюменской области, МТЦ "Космос", мультицентров "Контора пароходства" и "Моя территория".

Также в проекте #всегохорошего2020 жители разобьют посуду, сожгут плохие воспоминания и смогут увидеть свои праздничные поздравления на билбордах Тюмени. Отвлечься от негативных эмоций можно будет в разделе "20 уроков 20 года". Информация о проходящих акциях будет обновляться ежедневно, пишет "Мегатюмень".

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