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В Уватском районе установили стелу в честь земляка

Общество, 18:47 05 августа 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Стелу в память о бойце, кавалере ордена Мужества Анатолии Камаеве установили в с. Першино Уватского района в Год защитника Отечества и Год героев.

Анатолий погиб в 2000 году, прикрывая отход своих товарищей во время боевого задания в Грозном. Награжден посмертно.

"Стела как символ памяти и уважения возвышается над землей, напоминая о тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу, символ благодарности за отвагу и самоотверженность. Она будет вечно хранить память о героизме земляка", - отметили в администрации Уватского района.

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