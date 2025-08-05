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В Тюмени повышают качество очистки стоков

Общество, 19:39 05 августа 2025

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Второй блок биологической очистки на городских очистных сооружениях канализации реконструирует Тюменский водоканал. До наступления морозов строители планируют завершить работы по реконструкции железобетонных конструкций, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас специалисты монтируют подводящие и отводящие трубопроводы, укрепляют бетонные конструкции, проводят их гидроизоляцию. Реконструкция сооружений вдвое повысит качество очистки стоков и увеличит производительность сооружений с 220 до 260 тыс. кубометров в сутки.

"После завершения строительно-монтажных работ приступим к установке оборудования. Технология очистки будет принципиально изменена. На аэротенках выделим кислородную и маневренную зоны, это необходимо для глубокого извлечения из сточных вод соединений азота и фосфора. Старая схема предусматривает только кислородную зону", - рассказал начальник цеха сооружений очистки сточных вод "Росводоканал Тюмень" Ренат Сафаргалиев.

Современная технология уже используется в третьем блоке биологической очистки. Результаты лабораторных исследований подтверждают повышение качества очистки стоков. Вывести в опытно-промышленную эксплуатацию аэротенки первой и второй очереди планируется до конца 2027 года.

Напомним, модернизацию сооружений очистки сточных вод "Росводоканал Тюмень" проводит с 2018 года. За семь лет отстроен заново блок механической очистки (сороудерживающий комплекс, песколовки и первичные отстойники), цех механического обезвоживания осадка, построен третий блок биологической очистки стоков. Сейчас специалисты предприятия проводят исследования для выбора оптимальной технологии сжигания осадка. Мероприятия реализуются по концессионному соглашению, заключенному "Росводоканал Тюмень" с администрацией города и региональным правительством.

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# очистные сооружения , Тюмень Водоканал

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