В Ялуторовске лучше всего развивают лыжный спорт и биатлон
Ялуторовск занял первое место по итогам конкурса "Лучшее муниципальное образование Тюменской области по развитию лыжных гонок и биатлона" среди шести территорий.
Лыжная база спортивной школы № 2 Тобольска победила в конкурсе "Лучшая лыжная база муниципального района Тюменской области" среди восьми территорий. Итоги двух конкурсов среди муниципалитетов региона подвела Федерация лыжных гонок и биатлона Тюменской области.
Конкурсы проводились с 1 января по 1 апреля 2025 г. и с 1 сентября 2024 по 1 апреля 2025 г. соответственно.