  • 5 августа 20255.08.2025вторник
  • В Тюмени 22..24 С 0 м/с ветер северо-восточный

В Ялуторовске лучше всего развивают лыжный спорт и биатлон

Общество, 20:09 05 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ялуторовск занял первое место по итогам конкурса "Лучшее муниципальное образование Тюменской области по развитию лыжных гонок и биатлона" среди шести территорий.

Лыжная база спортивной школы № 2 Тобольска победила в конкурсе "Лучшая лыжная база муниципального района Тюменской области" среди восьми территорий. Итоги двух конкурсов среди муниципалитетов региона подвела Федерация лыжных гонок и биатлона Тюменской области.

Конкурсы проводились с 1 января по 1 апреля 2025 г. и с 1 сентября 2024 по 1 апреля 2025 г. соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# биатлон , лыжи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:09 05.08.2025В Ялуторовске лучше всего развивают лыжный спорт и биатлон
19:39 05.08.2025В Тюмени повышают качество очистки стоков
19:10 05.08.2025В Тюменской области сокращается количество заражений клещевым энцефалитом
18:47 05.08.2025В Уватском районе установили стелу в честь земляка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора