Андрей Пантелеев: открытие новых заведений в Тюмени улучшает сервис и качество продукта

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Появление новых заведений в Тюмени усиливает конкуренцию на рынке общепита, что сказывается на качестве продукта и сервиса. Это позволяет все время повышать планку и привлекать в город новых туристов.

Об этом сказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев на открытии гастробистро Tehnikum в Тюмени. Благодаря франшизе, историческое здание на ул. Ленина, 10 получило новую жизнь.

По словам Пантелеева, открытие таких объектов в Тюмени – важный посыл для регионального туристического сообщества. Гастрономия стала важнейшей составляющей турпривлекательности: если в городе есть заведения такого типа и уровня, значит, здесь создана хорошая экономическая среда.

"Этот проект даст новые импульсы, и его вклад в городскую экономику будет многостадийным. Коллеги влюбятся в регион, начнут больше инвестировать, придадут новое звучание архитектурынм памятникам. Это такая мягкая стратегия: не выпускать из тюменских теплых объятий. Приход брендов мирового уровня на нашу территорию позволяет еще раз всем почувствовать, что мы живем в лучшем городе Земли”, – добавил он.

Кроме того, открытие новых ресторанов, кафе, других заведений общественного питания дает новые рабочие места и увеличивает спрос на профессионалов своего дела.

“У нас есть несколько учреждений в Тюмени, которые работают в области гостеприимства. В одном из центров компетенций учатся несколько тысяч ребят. Конкурс – пять человек на место. Процент трудоустройства – 84. Это работает потому, что у нас выстроена вся система образования. Как регион мы создаем среду, привлекаем бизнес, который с нами инвестирует в проекты обучения и создает профессионалов. программы расширяем каждый год, адаптируем под заказчика", - дополнил Андрей Пантелеев.

Отметим, Тюмень стала первым городом за пределами европейской части страны, где открыли федеральный гастрономической проект Tehnikum. Гастробистро создано лидером российской ресторанной индустрии — альянсом White Rabbit Family, партнером выступила ресторанная компания “Максим” и ее руководитель Лариса Невидайло.

При разработке концепции оформления углубились в историю каменного особняка, возведенного в 1887 году. Одно время в этом доме располагалась молельня, позже - магазин виноторговцев братьев Дмитриевых. Также здание известно как “Дом Князева”. В память о славной истории первого русского города в Сибири места на подоконниках заняли легендарные весы “Тюмень”. Один экземпляр расписан яркими красками.

К работе над интерьером привлекали местного дизайнера Дмитрия Галкина. То, что делает тюменец, так понравилось главе ресторанного альянса White Rabbit Family Борису Зарькову, что теперь они вместе создают еще три проекта. Так Дмитрий Галкин стал ведущим дизайнером-архитектором в Tehnikum, которые откроют в России по франшизе.

Центральное место в зале занимает крупные панно от популярного стрит-арт художника Дмитрия Аске - оно отсылает к советской эпохе.

По словам Бориса Зарькова, интерьер – это проекция личности бренда, конкретно здесь соединены понятия “свой парень” и “эстет”. Задача стояла оформить помещение так, чтобы всем посетителям было комфортно и визуально приятно. Идея самого бистро – создать место для различных целевых аудиторий, чтобы люди могли быстро перекусить знакомой едой, но под креативным видением шеф-повара Владимира Мухина.

“Когда мы говорим “Tehnikum”, должна быть устойчивая ассоциация: вкусно, быстро, красиво, весело и недорого”, – заключил он.

По словам Зарькова, ресторанная инфраструктура играет большую роль в развитии туристической среды. Борису очень нравится Тюмень. По его мнению, это красивый город, в котором удалось сохранить старую архитектуру и грамотно ее использовать.

Что касается меню, помимо традиций Tehnikum, команда гастробистро планирует ввести отдельные блюда с ингредиентами, характерными для региона. Владимир Мухин заверил, что открыт для предложений местных фермеров, поставщиков и людей, которые готовы поделиться традиционными рецептами.

Инна Пахомова