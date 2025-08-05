В Тюмени по программе КРТ построят три детсада в Зареке

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Два детских садов на 380 и 550 мест и дополнительный детсад на 135 мест построят по программе КРТ в ЖК "Европейский берег 2.0" между улицами Береговой, Мысовской и Газовиков. Также предусмотрены помещения для занятий спортом, бытового обслуживания и культурных объектов, написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетеях.

"Застройщик — компания "Страна Девелопмент", ведущая работы по данному проекту, заключила договор КРТ в августе 2022 года. В процессе реализации проекта уже более 200 жителей этого района переселено в новое комфортное жильё. Я лично ознакомился с планами дальнейшего строительства и развития инфраструктуры, убедившись, насколько ответственно и внимательно команда подходит к своей работе", - отметил он.

Жителей данной территории ждёт собственная набережная, протяжённый прогулочный бульвар и множество зон отдыха. Набережная будет интегрирована в общую систему благоустройства города, дополнив уже существующие рекреационные зоны.

"Такой комплексный подход к развитию территорий позволяет не только улучшить жилищные условия тюменцев, но и создать современную городскую среду, удовлетворяющую потребностям жителей и способствующую дальнейшему развитию Тюмени", - уверен Афанасьев.