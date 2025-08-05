В Тюменской области сокращается количество заражений клещевым энцефалитом

Управление Роспотребнадзора Управление Роспотребнадзора

Два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом зафиксировано в Тюменской области за 31 неделю. Это на 33 % меньше в сравнении с предыдущим периодом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефалитом, что на 23,3 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года и в 1,6 раз ниже средних многолетних уровней (СМУ). 97% заболевших не были привиты против клещевого энцефалита, а также своевременно не обращались за медицинской помощью. Летальных случаев не зарегистрировано.

Более 12 тысяч обращений граждан по поводу присасывания клещей поступило в медорганизации региона с начала эпидсезона, из них 17,8 % - дети до 14 лет.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.