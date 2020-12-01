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Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России

Спорт, 10:45 14 декабря 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Спортсмены Тюменской области завоевали награды третьего этапа Кубка России по биатлону, сообщает ЦСП72.

Мужчины состязались в Увате, женщины - в Чайковском. В спринтерской гонке на 10 км тюменский юниор Андрей Вьюхин завоевал бронзу, пропустив вперед новосибирца Даниила Серохвостова и москвича Артема Смирнова.

В эстафетной гонке среди мужчин команда Тюменской области заняла первое место. Победу сборной принесли: Вадим Истамгулов, Игорь Шетько, Евгений Идинов и Вячеслав Малеев. Команда Югры финишировала второй, замкнула тройку призеров команда Ленинградской области. В гонке юниоров тюменская команда стала обладателем бронзовых наград.

В индивидуальной гонке на 15 км среди женщин третье место у тюменки Татьяны Акимовой, первое и второе у Екатерины Носковой из Югры и Анастасии Евсюниной, представляющей Новосибирскую область и Забайкальский край, соответственно.

В эстафетной дисциплине женская команда Тюменской области в составе Алены Ивановой, Александры Бациной, Эммы Тимербулатовой и Ольги Мощенковой стала бронзовым призером. Команда Югры победила, а сборная Уральского федерального округа стала второй.

Юниорская команда Тюмени в составе Арины Пантовой, Любови Калининой и Ксении Шнейдер выиграла эстафетную гонку.

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# биатлон , кубок России

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