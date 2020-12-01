Традиции ненцев представят в международном проекте "Свадьбы народов России"

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Съемки проекта "Традиционная ненецкая свадьба" завершились на Ямале. Автором и руководителем проекта стал фотохудожник, член Русского географического общества Денис Князев, сообщает правительство округа.

Съемки прошли при участии ненецкой фольклорной группы "Вы’ Сей" (в переводе на русский "Душа тундры") и руководителя коллектива Татьяны Лар, а также международного выставочного комплекса им. И.С. Шемановского.

Проект направлен на сохранение свадебных традиций народов мира как памятника нематериального культурного наследия и реализуется под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Он подразумевает издание книги-альбома на трех языках (русском, ненецком и английском) с интерактивным контентом.

Мероприятие реализуется в рамках международного научно-этнографического проекта "Свадьбы народов мира: культурное наследие" и имеет большое значение для сохранения нематериального наследия ненецкого народа.

Первой в большой серии книг "Свадьбы народов России" стала "Традиционная удмуртская свадьба". В дальнейшем, по задумке автора проекта, в серии также выдут книги о свадебных традициях горных мари, белорусов, креолов, масаи и племени кальбелия из индийского штата Раджастан.