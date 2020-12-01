Почта России протестирует разработку тюменцев после "Цифрового прорыва"

| Фото: организаторов конкурса "Цифровой прорыв" | Фото: организаторов конкурса "Цифровой прорыв"

Пятеро участников из Тюменской области в составе двух команд стали победителями Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Гранд-финал прошел в Москве и собрал более 1,2 тыс. специалистов, в том числе 17 - из тюменского региона, сообщают организаторы конкурса.

"Цифровой прорыв" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". 45 команд-победителей разделили общий призовой фонд в 22,5 млн рублей и представили перед топ-менеджерами корпораций и представителями федеральных ведомств свои IT-решения.

Команда из Тюменской области "Ingins software" создала решение для работы с электронным документооборотом, позволяющий с легкостью подписывать документы с помощью цифровой подписи. На Гранд-финале команда получила обратную связь от разработчика кейса — Почты России.

"Благодаря участию в конкурсе "Цифровой прорыв" мы по-новому взглянули на нашу команду, увидели свои сильные стороны и зоны роста. Мы смогли преодолеть желание спать, желание все бросить и отказаться от участия, несогласие с мнениями друг друга и прийти к общему мнению и выводу. На Гранд-финале нам удалось познакомится с участниками. Все финалисты — специалисты высокого уровня, и подобные встречи дают возможность найти нужные связи для реализации своих идей и планов", — рассказал капитан команды "Ingins software" Константин Каминский.

На Гранд-финале также выступила сборная команда "Stellar" с тюменским специалистом в составе, создавшая решение на базе технологий искусственного интеллекта.

В числе вопросов, которые поднимались на встрече победителей и партнеров проекта, – векторы цифровой трансформации госуправления, бизнеса и результаты конкурса, лучшие IT-решения этого года, их значимость для IT-отрасли и перспективы внедрения на предприятиях.

"Цифровая трансформация – главная тема 2020 года. IT-отрасли как никогда нужны квалифицированные кадры и новые решения. Конкурс "Цифровой прорыв" закрывает обе эти потребности рынка. Команды-победители представили перспективные проекты с применением технологий виртуальной реальности, распознавания речи, анализа больших данных и искусственного интеллекта. Все они могут вырасти в самостоятельные конкурентоспособные бизнесы", – отметил руководитель конкурса "Цифровой прорыв", директор РАЭК Сергей Плуготаренко.