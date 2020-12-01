В Тюмени задержали молодого человека с 15 свертками мефедрона

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

24-летнего безработного тюменца задержали за сбыт мефедрона. Расфасованный наркотик нашли и в квартире подозреваемого, сообщает УМВД Тюмени.

Молодой тюменец был задержан около гаражей на ул. Щербакова. В присутствии понятых полицейские обнаружили у него сверток с наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой около трех граммов.

В квартире по месту жительства задержанного изъято еще 14 свертков с веществом, фасовочный материал и весы. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.