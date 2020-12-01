  • 14 декабря 202014.12.2020понедельник
  • USD73,1195
    EUR88,7744
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени задержали молодого человека с 15 свертками мефедрона

Происшествия, 14:10 14 декабря 2020

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

24-летнего безработного тюменца задержали за сбыт мефедрона. Расфасованный наркотик нашли и в квартире подозреваемого, сообщает УМВД Тюмени.

Молодой тюменец был задержан около гаражей на ул. Щербакова. В присутствии понятых полицейские обнаружили у него сверток с наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой около трех граммов.

В квартире по месту жительства задержанного изъято еще 14 свертков с веществом, фасовочный материал и весы. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 14.12.2020В Тюмени задержали молодого человека с 15 свертками мефедрона
13:37 14.12.2020Ни шубы, ни денег: жительница Тюменской области попала на уловки мошенников
10:07 14.12.2020В Тюмени на пожаре в частном доме погиб мужчина
16:05 11.12.2020Тюменка перечислила лжебанкиру 350 тысяч рублей