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Озеро Цыганское в Тюмени станет местом для отдыха и прогулок

Общество, 17:38 14 декабря 2020

Тюменское отделение Союза охраны птиц России

Новая рекреационная зона появится на территории Цыганского озера в Тюмени, рассказал депутат Тюменской городской думы по избирательному округу № 11 Андрей Лазарев во время интернет-конференции на сайте информагентства "Тюменская линия".

"Озеро не входит в реестр водных объектов, и администрация не может взять его в обслуживание и нести затраты на его благоустройство. Сейчас его арендовал инвестор, который застраивает прилегающую территорию. Мы видели дизайн-проект, в нем предусмотрены дорожки для спуска к воде, площадки для кормления птиц", - пояснил депутат.

Однако купаться в озере запрещено. Инвестор намерен запустить в него экосистему, которая будет очищать воду от бактерий и грязи. Будет ли вода после этого пригодной для купания, пока сказать сложно.

"Нужно понимать, что это чревато для здоровья. В Тюмени есть специализированные места – лучше купаться в них. Озеро Цыганское пока рассматривается как территория для отдыха и прогулок", - уточнил Андрей Лазарев.

Евгения Шевцова

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# Андрей Лазарев , места отдыха , озеро

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