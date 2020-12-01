В Тюмени врачи ФЦН провели около 1,5 тысяч операций по нейромодуляции за 10 лет

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Около 1 тыс. 500 операций по установке в организм нейростимуляторов провели в Федеральном центре нейрохирургии (ФЦН) в Тюмени за 10 лет. Об особенностях методики и о том, как она меняет качество жизни пациентов, рассказал главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

"Нейромодуляция – международная разработка, известный алгоритм лечения пациентов с патологиями нервной системы. По разным причинам в организме могут возникать процессы, вызывающие боль, спастику, насильственные движения. Если их нельзя убрать обычными способами, в организм вживляется мини-компьютер, который вырабатывает микроимпульсы и передает их в зону мишени, чтобы подавить патологический сигнал или направить его в другую сторону. В результате боль уходит, человек начинает ходить, разговаривать, качество его жизни заметно улучшается", - пояснил он.

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Альберт Суфианов признался, что мечтал проводить такие операции с самого начала своей нейрохирургической карьеры. До появления в Тюмени ФЦН нейромодуляцией в России занимались единицы. После опыт сконцентрировали именно в Тюмени, для этого создали целое отделение. Сегодня ему около 10 лет, и каждый год через него проходит от 150 до 200 пациентов.

Тюменка Татьяна Быкова – одна из первых, кому поставили нейростимулятор в 2012 году. Признается, что чип мгновенно изменил ее жизнь: боль стала меньше на 60%, Татьяна смогла снова выйти на работу и жить обычной жизнью. Время от времени мини-компьютер требует настройки, для этого она снова приезжает в ФЦН.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

По словам врача-нейрохирурга функционального отделения Федерального центра нейрохирургии Андрея Шапкина, любой чип имеет несколько программ работы. Пациент сам управляет ими с пульта.

"На первый взгляд операция кажется простой, но тонкостей имплантации и эффективной настройки очень много – от них зависит эффективность. По мировым данным, эффект от стимуляции обычно достигает 60-80%, в нашем центре он доходит до 90%. Со всеми пациентами поддерживаем связь и в случае сбоев помогаем настроить заново. Современные стимуляторы позволяют это сделать дистанционно", - рассказал Андрей Шапкин.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Надеется на эффект тюменка Татьяна Харламова – она только готовится к операции. Признается, что страха нет, зато есть надежда. Несколько лет назад она перенесла операцию на позвоночнике, после появились осложнения. Стало тяжело ходить, больно сидеть, после обследования ей рекомендовали нейростимулятор.

"Дала врачам четкую установку: хочу поучаствовать в чемпионате по боулингу, а еще покататься на горных лыжах. Обещают: все будет! – смеется. – Персонал здесь очень добрый, все поддерживают. Настраивают на положительный результат. Для меня эта операция – последняя надежда на полноценную жизнь", - поделилась Татьяна Харламова.

По словам Альберта Суфианова, стоимость одной такой операции превышает миллион рублей. Однако для россиян их проводят бесплатно благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

"Наши хирурги занимаются технологией более 10 лет и накопили колоссальный опыт. Сегодня мы одни из лучших в мире и проводим мастер-классы и консультации для специалистов из других стран. Мы стремимся к малоинвазивной хирургии – прокол вместо разреза. Применяем лазерные технологии. Например, если раньше при эпилепсии приходилось удалять часть мозга, то теперь просто отключаем определенные зоны лазером, и человек почти не чувствует операции", - рассказал Альберт Суфианов.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Во время пандемии в центре ограничили контакты, большинство консультаций проводят дистанционно. Задать вопрос можно на сайте ФЦН, на него ответят в течение 10 дней. Здесь же расписан подробный алгоритм, как попасть к тюменским нейрохирургам.

Евгения Шевцова