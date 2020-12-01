Тюменские депутаты обсудили переход частных домовладений на газ

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Вопрос перехода частных домовладений от централизованного теплоснабжения на природный газ, а также субсидии льготным категориям граждан рассмотрели на семнадцатом заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы 15 декабря.

Директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев напомнил членам комиссии об основных рекомендациях, принятых по итогам Дня депутата на тему "Организация теплоснабжения в Тюмени". В частности, были проанализированы возможности перевода жилых домов частного сектора областного центра на газ.

"На сегодняшний день большое число домов частной застройки имеет для этого технические возможности, - отметил Семен Тегенцев. – По соответствующему постановлению городской администрации на подключение предусмотрена субсидия в размере до ста тридцати тысяч рублей".

По его словам, за 2020 год по вопросу подключения поступили обращения от 120 собственников. Часть из них уже перешла на газ, работа в этом направлении продолжается. Для льготных категорий граждан предусмотрена государственная поддержка на процедуру газификации в размере 40 тыс. рублей.

"В 2020 году субсидия предоставлена пятидесяти семи гражданам на сумму более двух миллионов рублей", - добавил Тегенцев.

Депутат Александр Захаров поинтересовался, все ли могут воспользоваться субсидиями, а также тем, какой набор работ она подразумевает. Директор департамента городского хозяйства рассказал народному избраннику, что воспользоваться могут все собственники, чьи частные дома подключены к централизованной системе теплоснабжения.

"Сумма в сто тридцать тысяч рублей высчитана на основании полных работ по подключению "под ключ", включая внутридомовое оборудование", - добавил он.

Кроме того, депутаты рассмотрели рекомендации о переводе ремонта инженерных сетей во дворах на двух-трех летнее планирование, о корректировке температурного режима и о контроле начислений по коммунальным платежам.

"Тарифы регулирует федеральное законодательство, - напомнил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов. – И рост тарифов не может превышать индекс инфляции в четыре процента. Все дома, построенные до создания в городе единой теплоснабжающей организации, имеют льготный тариф за счет дотаций из областного бюджета, на эти цели выделяется более полутора миллиардов рублей в год".

Вопрос будет вынесен на декабрьское заседание Тюменской городской думы.

Николай Ступников