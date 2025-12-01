  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Перекрытие дороги по улице Эрвье в Тюмени продлили до февраля

Общество, 11:02 16 декабря 2025

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюменской области | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюменской области

До 1 февраля продлено ограничение движения на перекрестке улиц Эрвье и Защитников Отечества в Тюмени. Это связано с производственной необходимостью при выполнении работ по строительству тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства.

Возможные маршруты объезда: ул. Алебашевская, ул. Газовиков, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

