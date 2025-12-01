Перекрытие дороги по улице Эрвье в Тюмени продлили до февраля
До 1 февраля продлено ограничение движения на перекрестке улиц Эрвье и Защитников Отечества в Тюмени. Это связано с производственной необходимостью при выполнении работ по строительству тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства.
Возможные маршруты объезда: ул. Алебашевская, ул. Газовиков, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.